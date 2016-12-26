Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 508 kişinin gözaltına alındığını ve FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında gözaltına alınan bin 96 kişiden 426’sının tutuklandığını açıkladı.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığından operasyonlar hakkında açıklama

26 Aralık 2016 12:35

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde ülke genelinde 220 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 508 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 78’inin tutuklandığı kaydedildi. FETÖ/ PDY ile mücadele kapsamında ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 426‘sının tutuklandığı açıklandı.

Etiketler: İçişleri Bakanlığı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 7°C

  • Ankara

    Ankara 2°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 5°C

  • Trabzon

    Trabzon 10°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç