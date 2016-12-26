İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde ülke genelinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, son bir hafta içerisinde ülke genelinde 220 operasyon gerçekleştirildiği ve bu operasyonlarda 9 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Ayrıca, PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, örgüte yardım ve yataklık iddiasıyla 508 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 78’inin tutuklandığı kaydedildi. FETÖ/ PDY ile mücadele kapsamında ise bin 96 kişinin gözaltına alındığı ve bunlardan 426‘sının tutuklandığı açıklandı.