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Son dakika haberleri! İstanbul Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 22 tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 33 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Son dakika haberleri! İstanbul Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 22 tutuklama

07 Şubat 2017 10:06
İstanbul Teknik Üniversitesinde FETÖ operasyonu: 22 tutuklama - Tıkla İzle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Bylock kullandığı tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Karar üzerine harekete geçen İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 kişiyi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 33 şüpheliden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 22 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tugay Saday
 

Etiketler: fetö operasyonu, istanbul teknik üniversitesi


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