Afyonkarahisar’ın Sandıklı Belediye Meclisi aldığı karar ile Amerika Texas Nort American Üniversitesi'nde Rektör olarak görev yapan Şerif Ali Tekalan’ı, FETÖ üyesi olduğu…

Tunceli’de FETÖ/PDY kapsamında yürütülen operasyonlarda 1 jandarma teğmen ve 1 polis memuru tutuklanırken, 1 astsubay, 1 polis memuru ve 1 memur gözaltına alındı.…

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik Elazığ merkezli 16 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan ve aralarında müdürlerin de olduğu 33…