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Son dakika haberleri İstanbul'da korkunç kaza |Trafik durma noktasında

Haramidere mevkiinde yan şeritte ilerlediği sırada orta refüjden geçerek E-5’e giren tır kazası trafiği durma noktasına getirdi.

Son dakika haberleri İstanbulda korkunç kaza |Trafik durma noktasında

03 Kasım 2017 17:29
İstanbul'da korkunç kaza - Tıkla İzle

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