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Son dakika haberleri! İstanbul'da okullar yarın tatil İstanbul'da okullar yarın tatil mi?

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı. Ülke genelinde tatil edilen illere ise haberimizden ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri! İstanbulda okullar yarın tatil İstanbulda okullar yarın tatil mi?

10 Ocak 2017 14:30

İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi. İstanbul Valisi Vasip Şahin twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde beklenenin üzerinde kar yağışı sebebiyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime Çarşamba günü ara verilmiştir" ifadelerini kullandı

İzmir'in 4 ilçesinde eğitime kar engeli
İzmir'de olumsuz hava şartları nedeniyle 4 ilçede eğitime bir gün ara verildi.
İzmir’in Bergama, Karaburun, Urla ve Tire ilçelerinde kar nedeniyle yarın itibarıyla eğitime 1 gün ara verildi. Edinilen bilgiye göre kar yağışları ve olumsuz hava şartları nedeniyle Urla ve Tire ilçelerinde taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için 10 Ocak Salı günü eğitime ara verilirken Karaburun ve Bergama ilçelerinde ise ilk ve ortaokullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Manisa'da eğitime kar engeli
Sabah saatlerinde birçok öğrencinin okula gidemediği Manisa merkezde kar yağışının etkisini artırması nedeniyle Valilik tarafından okulların bugün için tatil edildiği açıklandı.
Manisa’da etkisini artıran kar nedeniyle merkez ilçeler Yunusemre ve Şehzadeler’de okullarda eğitim öğretime bir günlük ara verildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiğini açıkladı. Sabah saatlerinde birçok öğrencinin okula gitmekte zorluk çektiği ve kar yağışının şiddetini artırması nedeniyle bugün için okulların tatil edildiği açıklanırken, Çarşamba günü için okulların tatil edilip edilmeyeceği akşam yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacağı bildirildi.
Bu arada kar yağışının şiddetini artırarak devam ettirdiği Manisa’da trafik de durma noktasına gelirken kayganlaşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.
 

Antalya'da okullara kar ve yağmur tatili
 

Antalya'da etkili olan sağanak yağmur ve kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki okulların tümü, 9 ilçede ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.
Antalya'nın bir çok ilçesinde dün gece başlayan sağanak yağmur ve kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Sağanak yağmur nedeniyle Kaş ilçesindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu İbradı ilçesinde okullar tüm gün tatil edilirken, Döşemealtı, Akseki, Demre, Finike, Kemer, Kumluca, Korkuteli, Elmalı ve Gündoğmuş ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kar kalınlığı 30 santimi geçti
Sabaha karşı başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya-Korkuteli, Korkuteli-Elmalı karayolu trafiğe kapanırken Korkuteli'nde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı Antalya- Burdur karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Zincirsiz araçların Burdur istikametine geçişine izin verilmiyor. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.
Öte yandan, Antalya-Konya karayolunun geçiş noktası bin 825 rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Akseki-Seydişehir yolunda ulaşım olumsuz etkileniyor. 

Etiketler: son dakika haberleri


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