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Son dakika haberleri! İstanbul'da şantiye alanında göçük

Sarıyer Ayazağa Kemerburgaz Caddesi üzerindeki bir şantiye alanında çalışan işçi toprağa gömüldü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İşçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Son dakika haberleri! İstanbulda şantiye alanında göçük

07 Kasım 2017 10:55
İstanbul'da şantiye alanında göçük - Tıkla İzle

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