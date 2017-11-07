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Son dakika haberleri! İstanbul'da silahlı saldırı

Kağıthane Sanayi Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Son dakika haberleri! İstanbulda silahlı saldırı

07 Kasım 2017 13:47
İstanbul'da silahlı saldırı - Tıkla İzle

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