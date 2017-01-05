Saat 15.30 sıralarında İzmir Adalet Sarayı C Kapısı önünde polis kulübesi noktasında bomba patlatıldı. Ardından polise 2 terörist tarafından ateş açıldı. Polise ateş açan 2 terörist etkisiz hale getirilirken, olayda 1 polis ile 1 adliye memuru şehit oldu. Yaralılar Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine 112, ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, 3. bir terörist olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay yerinde toplanan vatandaşlar olaya tepki gösteriyor.

İZMİR'DEKİ PATLAMAYA YAYIN YASAĞI

İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada "Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildi" denildi.

İZMİR’DEKİ PATLAMADAN İLK GÖRÜNTÜLER

Görgü tanığı avukat Çağatay Akar, NTV’ye yaptığı açıklamada çok şiddetli bir patlama duyduklarını söyledi. Akar, “Bir patlama sesi duyuldu. Sonra çatışma meydana geldi. Çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ambulans ve polis aracı sevk edildi.” dedi.

