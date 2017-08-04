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Son dakika haberleri! Karaman’da feci kaza: 6 ölü, 4 yaralı

Karaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Karamanda feci kaza: 6 ölü, 4 yaralı

04 Ağustos 2017 15:52
Karaman’da feci kaza: 6 ölü, 4 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Mesudiye köy yolunda iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardan biri yoldan çıkarak araziye savruldu. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan 4 kişinin cenazesinin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılması için çalışma başlatıldı.


Mehmet Dağlı
 


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