Son dakika haberleri! Karaman’da feci kaza: 6 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Mesudiye köy yolunda iki otomobil çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardan biri yoldan çıkarak araziye savruldu. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan 4 kişinin cenazesinin ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarılması için çalışma başlatıldı.



Mehmet Dağlı

