Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan bombalı saldırı sonrası yaşanan korku dolu anlar böyle görüntülendi.
Kayseri'de, çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan otobüse yönelik yapılan bombalı saldırı sonrası yaşanan korku dolu anlar böyle görüntülendi.
Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısının Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu önünde meydana gelen saldırı ile aynı özellikler taşıdığı dikkatleri çekti.…
Sağlık Bakanlığı, Kayseri'de hastanelerde ve Kızılay'ın stoklarında yeteri kadar kan olduğunu, acil kan ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.
Kayseri'deki patlama sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye geleceği…
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.…
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