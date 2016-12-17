Kayseri'de yaşanan hain terör saldırısının Beşiktaş Vodafone Arena Stadyumu önünde meydana gelen saldırı ile aynı özellikler taşıdığı dikkatleri çekti.…

Sağlık Bakanlığı, Kayseri'de hastanelerde ve Kızılay'ın stoklarında yeteri kadar kan olduğunu, acil kan ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.