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Son dakika haberleri! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete sürpriz teklif

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "17 ay beklemeyelim yerel seçimler için. Buyurun gelin seçimleri erken yapalım" dedi.

Son dakika haberleri! Kemal Kılıçdaroğlundan hükümete sürpriz teklif

24 Ekim 2017 14:36

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM’deki grup toplantısında yaptığı konuşmada, erken seçim çağrısında bulunarak, "Şimdi teklif ediyorum. Demokrasiyi koruyalım. 17 ay beklemeyelim yerel seçimler için. Buyurun gelin seçimleri erken yapalım. 17 ay beklemenin bir anlamı yok. Anlamını kaybetmiştir. Şunu söyleyebilir, ‘Efendim seçimleri erken yapacağız da anayasada hüküm var. 367’yi bulamayız.' Söz CHP’nin sözü Kılıçdaroğlu’nun sözü. Getir kardeşim anayasayı değiştirelim. Erkene alalım seçimleri. El mi yaman bey mi yaman çıksın ortaya. Kim milletten kaçıyor, kim kaçmıyor çıksın ortaya. Demokrasi adına söylüyorum. Demokrasiyi artık daha fazla katletmeyelim. Gidelim seçime bütün gerçekler ortaya çıksın. Milleten mi korkuyoruz. Hayır. Millet millet diye sabah akşam geziyorsan şimdi kendini milli iradenin yerine koyduysan açıkça sana meydan okuyorum gel kardeşim seçimi yapalım" ifadelerini kullandı.

Pelin Üzek Kılıç 

 

 

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