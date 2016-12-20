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Son dakika haberleri! Merkez 2016'nın son PPK kararlarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılının son toplantısı olan Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı.

Son dakika haberleri! Merkez 2016nın son PPK kararlarını açıkladı

20 Aralık 2016 14:03
Merkez 2016'nın son PPK kararlarını açıkladı - Tıkla İzle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılının son toplantısı olan Aralık ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sonuçlarını açıkladı. Toplantı kararlarına göre; Kurul Merkez Bankası bünyesindeki Bankalararası Para Piyasası ve Borsa İstanbul Repo-Ters Repo Pazarlarında uygulanmakta olan faiz oranları ile bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını; gecelik faiz oranları: Marjinal fonlama oranı yüzde 8,5, Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 7,25; bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 8, geç likidite penceresi faiz oranları: Geç Likidite Penceresi uygulaması çerçevesinde, Bankalararası Para Piyasası’nda saat 16.00-17.00 arası gecelik vadede uygulanan Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 0, borç verme faiz oranı yüzde 10 olarak gerçekleşti.

PPK toplantıda, son dönemde açıklanan veriler iktisadi faaliyetin yılın üçüncü çeyreğinde ivme kaybettikten sonra dördüncü çeyrekte kısmi bir toparlanma sergilediğine işaret ettiğini belirterek, Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir" dedi.

Yakın dönemde küresel belirsizliklerdeki artışa bağlı olarak yaşanan döviz kuru hareketleri ve petrol fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü risk oluşturduğunu bildiren Kurul; toplam talep gelişmeleri bu etkileri sınırladığını, bu faktörlerin net etkilerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi açısından, gelişmelerin yakından takip edilmesinin faydalı olacağını ifade etti.

Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacağını kaydeden kurul; enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek para politikasındaki temkinli duruş sürdürüleceğini belirterek, açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulandı.
 

Etiketler: merkez bankası


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