Edinilen bilgilere göre olay Okmeydanı Hastane metrobüs durağında yaşandı. Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, yol bakım aracına çarptı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.

Kaza yapan metrobüs şoförü, gazetecilere saldırdı

Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında yol yardım aracına çarptı. Kazada metrobüsün camları kırılırken, 3 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası metrobüs şoförü, yaralı yolcularla ilgilenmek yerine görüntü almaya çalışan İHA muhabirine saldırdı. Bir süre gazeteciyi kovalayan metrobüs şoförü, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı. Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler de normale döndü.





Alper Korkmaz-Hüseyin Coşkun

