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Son dakika haberleri! Metrobüste korkunç kaza

İstanbul Okmeydanı'nda metrobüs ile yol bakım aracı çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif yaralandı.

Son dakika haberleri! Metrobüste korkunç kaza

30 Ocak 2017 12:21
Metrobüs'te korkunç kaza - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre olay Okmeydanı Hastane metrobüs durağında yaşandı. Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, yol bakım aracına çarptı. Kazada 3 yolcu hafif yaralandı.

Kaza yapan metrobüs şoförü, gazetecilere saldırdı

Edinilen bilgilere göre, Zincirlikuyu istikametine seyreden metrobüs, Okmeydanı Hastane durağında yol yardım aracına çarptı. Kazada metrobüsün camları kırılırken, 3 yolcu da hafif şekilde yaralandı. Yaralı yolcular, ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası metrobüs şoförü, yaralı yolcularla ilgilenmek yerine görüntü almaya çalışan İHA muhabirine saldırdı. Bir süre gazeteciyi kovalayan metrobüs şoförü, arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirildi.
Kaza nedeniyle metrobüs seferleri kısa süre aksadı. Metrobüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından seferler de normale döndü.

 

Alper Korkmaz-Hüseyin Coşkun
 

Etiketler: İstanbul Okmeydanı, metrobüs


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