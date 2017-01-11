Ortaköy saldırganını Bağcılar Kirazlı Metro İstasyonu'nda görüldüğü yönündeki ihbar, hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, metroda bulunanlar boşaltıldı. Metro çevresine özel harekat polisleri de sevk edili. Metronun kamera görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahsın bir başka yöne gitme ihtimaline karşı bölgede geniş çaplı uygulama başlattı. Metro istasyonlarındaki polis uygulaması sürüyor



Marmaray ve Yenikapı metrosunda “Ortaköy saldırganı” alarmı

Yılbaşı gecesi Ortaköy'deki ünlü gece kulübünde 39 kişiyi öldüren saldırganın Bağcılar'da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine metro istasyonlarına özel harekat polisleri sevk edildi. Marmaray ve Yenikapı metrosunda yoğun güvenlik önlemi alan polis ekipleri vatandaşların çantalarını ve üzerlerini aradı. Her ihtimali değerlendiren polis ekipleri metroların tüm girişlerini ve çıkışlarını kontrol altına aldı.

Havalimanı metrosunda 'Ortaköy saldırganı' alarmı

Yılbaşı gecesi ünlü gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin Bağcılar'da metro istasyonunda görüldüğü ihbarı hareketli dakikalara yaşanmasına sebep oldu. Metro istasyonlarına özel harekat polis ekibi sevk edilirken, Atatürk Havalimanı metrosunda da yoğun güvenlik önlemi alındı. Polis ekipleri vatandaşların çantasını ve üzerlerini aradı. Metro istasyonlarındaki polis uygulaması sürüyor.