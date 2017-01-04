Kaya, yaptığı yazılı açıklama ile MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya, Türkiye’nin gündeminde yer alan anayasa değişiklik teklifine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tercihini açıklamasından sonra farklı tercihlerde bulunacak olanların da tercihlerini açıklamalarını ahlaki bir gereklilik haline getirdiğini belirterek şunları kaydetti:

“Bütün hayatım uğrunda mücadele ile geçen ve ödediğim bedelleri göğsümde şeref madalyası olarak taşıdığım ülkücülüğe olan inancım ve Türk milliyetçiliği anlayışım aklıma ve vicdanıma anayasa değişikliği teklifine hayır dememi emrederken, ikiyüzlü davranmaktan da men etmektedir. Bu şartların bir gereği olarak halen yürütmekte olduğum Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. İstifama hiç kimse tarafından kişisel tavrım olmasının ötesinde bir anlam yüklenmemelidir.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişiklik teklifine ‘evet’ oyu vereceğini açıklamıştı.

