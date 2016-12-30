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Son dakika haberleri! PKK'nın üst düzey 5 yöneticisi yakalandı

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın üst düzey 5 yöneticisinin yakalandığını açıkladı.

Son dakika haberleri! PKKnın üst düzey 5 yöneticisi yakalandı

30 Aralık 2016 11:54

İçişleri Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, terörle mücadele ekiplerinin Türkiye genelinde yürüttüğü operasyonlarda KCK-Türkiye Meclisi içerisinde üst düzey faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.A. (34), S.A. (35) ve M.Ö. (41) Diyarbakır'da, B.A. (42) Antalya'da, E.A. (45) ise Şanlıurfa'da gözaltına alındı. Teröristlerden H.A'nın KCK sözde Kürdistan sözcülerinden olduğu ve daha önce Suriye Kamışlı'da örgütün haber ajansı ANHA'da sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği kaydedildi. S.A'nın KCK sözde Kürdistan saha sözcüleri arasında yer aldığı, Nisan'da örgüt üst yöneticileriyle görüşmek üzere Kandil'e gittiği, Diyarbakır'dan 13 Kasım'da Erbil'e hava yoluyla geçtiği ve 18 Kasım'da Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı, E.A'nın KCK sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu ve Mart'ta örgütsel temaslarda bulunmak üzere Kandil'e gittiği belirtildi. Ocak 2016'da örgütsel amaçla Irak Erbil'e giden B.A. ile M.A. ve diğer 3 terörist hakkında aynı zamanda “silahlı terör örgütü kurma, yönetme ve silahlı terör örgütüne üye olma” suçlarından dosyaların bulunduğu ifade edildi.
 

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, son dakika haberleri


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