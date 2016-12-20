Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rusya'dan yola çıkan heyet öğle saatlerinde Ankara'da olacak. Rus heyetinin içinde yer alan bir Adli Tıp uzmanı hayatını kaybeden büyükleçi Andrey Karlov'un otopsi işlemlerine de katılacağı öğrenildi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehkan üçlü görüşmesi saat 15.00'te Rusya Savunma Bakanlığı binasında olacak.
Büyükelçi Karlov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı
Uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'un cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.