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Son dakika haberleri! Rus yetkililer Ankara'ya geliyor

Rus yetkililerin bugün öğle saatlerinde Ankaraya geleceği bildirildi. Hayet, suikatle ilgili soruşturmaya katkı sunacak.

Son dakika haberleri! Rus yetkililer Ankaraya geliyor

20 Aralık 2016 10:12

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un Ankara'da katıldığı bir sergide silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Rusya'dan yola çıkan heyet öğle saatlerinde Ankara'da olacak. Rus heyetinin içinde yer alan bir Adli Tıp uzmanı hayatını kaybeden büyükleçi Andrey Karlov'un otopsi işlemlerine de katılacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hüseyin Dehkan üçlü görüşmesi saat 15.00'te Rusya Savunma Bakanlığı binasında olacak.
 

Büyükelçi Karlov'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı

Uğradığı silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'un cenazesi Keçiören Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
 

Etiketler: Andrey Karlov, ankara, rusya


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