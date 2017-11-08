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Son dakika haberleri! Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu tahliye oldu

Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay ve 3 çalışanının yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, davanın tek tutuklu sanığı muhabir Gökmen Ulu'nun tahliyesine karar verdi.

Son dakika haberleri! Sözcü gazetesi muhabiri Gökmen Ulu tahliye oldu

08 Kasım 2017 16:40

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