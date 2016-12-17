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Son dakika haberleri/ Süleyman Soylu'dan flaş Kayseri'deki bombalı saldırı açıklaması

İçişleri bakanı Süleyman Soylu, terörün kendilerini yıldıramayacağını söyledi. Kayseri’de meydana gelen terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Son dakika haberleri/ Süleyman Soyludan flaş Kayserideki bombalı saldırı açıklaması

17 Aralık 2016 12:58
Süleyman Soylu'dan flaş Kayseri'deki bombalı saldırı açıklaması - Tıkla İzle

Kayseri’de meydana gelen terör saldırısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ basın mensuplarına açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Mili Savunma Bakanı Fikri Işık, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok Kayseri’ye geldi. Kayseri Valiliğinde basın mensuplarına açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörün oluşturmaya çalıştığı yılgınlığa izin vermeyeceklerini söyledi. bakan Süleyman Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Kayseri’de ülkemizin başına gelen bu olay hepimizi derinden üzmüştür. Bu, ülkemizin birliğine ve beraberliğine kasttır. Buradan Türkiye’nin terörle mücadelesinde geri adım atmasının hesabı yapılıyorsa, bilinmelidir ki, bu terör saldırıları bizim terörle mücadeledeki kararlılığımızı etkilemeyecek. Miletimizle, hükümetimizle, devletimizle bu kararlılığı net bir şekilde sürdüreceğiz. 15 Temmuz’da Türkiye’yi istila edemeyenler, bugün Türkiye’yi terörle yıldırmaya ve insanımızı umutsuzluğa sevk etmeye çalışıyorlar. Türkiye’de terörün belini kırmaya kararlıyız. Bu eylemler dünyanın en alçak eylemi. Misliyle mukabele edileceğini bildirmek istiyorum. Güvenlik kuvvetlerimize, hükümetimize, devletimize, kahramanlarımıza güvenmeye ve sağ duyuya davet ediyorum. Sabırlı olacağız ve bunu ortadan kaldıracağız. Terörün istediği olumsuzluk oluşturmaktır, buna izin vermeyeceğiz. Kayseri’ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Yaralı evlatlarımıza Allah’tan şifa diliyoruz. Olağanüstü hızlılıkla evlatlarımız hastaneye yetiştirildi. Sabah Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Enerji Eski Bakanımız Taner Yıldız Bey, Sağlık Bakanımız Recep Akdağ ve Çevre ve Şehir Bakanımız Mehmet Özhaseki ile buraya geldik. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun".

Sağlık Bakanı Recep Akdağ ise yaralıların halen daha tedavi görmekte olduğunu belirtti ve halkı metanete davet etti. Bakan Recep Akdağ, “Hastanede elli beş yaralı var 38’i Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 9’u Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, diğerleri özel hastanede. 6’sının hayati tehlikesi var Sağlık çalışanları canla başla ayaktaydılar. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da hizmetlerine devam edecek. Terör toplumun sabırsız ve yılgın hale getirmek istiyor. Bunu kardeşlik ruhu içerisinde aşacağımızı bildiriyorum. Şehit ailelerine baş sağlığı diliyorum” dedi.
 

Etiketler: Kayseri PATLAMA, patlama, süleyman soylu


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