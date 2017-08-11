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Son dakika haberleri! Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a ret

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Süper Kupa maçının ardından verilen cezalara yaptığı itirazı reddetti.

Son dakika haberleri! Tahkim Kurulundan Beşiktaşa ret

11 Ağustos 2017 17:10

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Süper Kupa'da Atiker Konyaspor ile oynadığı maçtan sonra aldığı 1 maç seyircisiz oynama cezasını onadı. Kuruldan yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, kulüp ve kulüp başkanı Fikret Orman hakkındaki PFDK'nın 10.08.2017 tarih ve E.2017-2018/2 - K.2017-2018/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 100.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. ve Tic. A.Ş. kulüp başkanı Fikret Orman'ın, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı FDT'nin 38/1-b maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 30.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."
 


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