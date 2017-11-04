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Son dakika haberleri! TEM Otoyolu'nda sıcak saatler

TEM Otoyolu Esenyurt Mevkii'nde ters yönde giden bir kamyonet, çok sayıda polis ekibinin takibi sonucu yakalandı. Bölgede polisin çalışması devam ediyor.

Son dakika haberleri! TEM Otoyolunda sıcak saatler

04 Kasım 2017 13:36
TEM Otoyolu'nda sıcak saatler - Tıkla İzle

İddiaya göre, TEM otoyolunda polislerin arama noktasından geri geri kaçan şüpheli bir kamyonet ve içerindeki iki şahıs, civardaki tüm ekipleri alarma geçirdi. Avcılar ve Esenyurt ilçesine bağlı polis ekipleri, şüpheli şahsı kovaladığı esnada birisi motorize Yunus ekipleri olmak üzere birden çok araca şahıslar tarafından zarar verildi. Haramidere TEM otoyolu'da ters istikamette ilerleyen araç, trafikte de büyük korku ve kaosa neden oldu. Aracın, bir yunus polisinin de yaralanmasına neden olduğu öğrenildi.

Polisin kovalamacası sonrası Avcılar ve Esenyurt ekiplerinin başarılı hamlesi ile bir polis aracı tarafından önü kesilen kamyonet, hasar gördü ve durduruldu. Baba ve oğul olduğu öğrenilen şahıslar polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan polislerden kaçan şahısların hırsızlıktan sabıkaları olduğu öğrenildi.

Murat Delice - Ufuk Kıvık 

 

 

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