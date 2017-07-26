Son dakika haberleri! Teröristler tır yakıp şoförünü kaçırdı

Edinilen bilgilere göre olay, saat 14.30 sıralarında Lice ilçesine bağlı Sığınak köyü yakınlarında meydana geldi. Tepe Jandarma Karakolu'na 3 metre uzunluğundaki beton bariyerlerden taşıyan tır, yükünü boşalttıktan sonra geri dönerken Sığınak köyü yakınlarında durduruldu. Tırı ateşe veren teröristler şoförü de yanlarına alarak dağlık alana kaçtı. Tırın ön tarafı kullanılamaz hale gelirken yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda asker sevk edildi.

Teröristlerin yakalanması ve tır şoförünün bulunması amacıyla bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, alıkonulan tır şoförünün bir süre sonra serbest bırakıldığı ve güvenlik güçleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Tır şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaçan teröristlerin yakalanması için başlatılan operasyon devam ediyor.

