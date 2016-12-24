TSK'dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin oluşturduğu tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan 'Fırat Kalkanı Harekatı'nın Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürüldüğü ifade edildi.

24 Aralık 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmelerle ilgili yapılan bilgilendirmede, muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Bab’ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekatın icrasına devam edildiği bildirildi.

"141 DEAŞ terör örgütü hedefi ateş altına alındı"

Gün içerisinde; 2 muhalifin şehit olduğu ve 1 muhalifin yaralandığı belirtilerek, top/havan atışları sonucu ve yaşanan çatışmalarda 38 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, 1 silahlı araç ve 1 Drone'un imha edildiği kaydedildi. Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 141 DEAŞ terör örgütü hedefinin ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı bildirildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 6 hedefe 6 bomba atılarak; 30 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ve DEAŞ'lı teröristlerce kullanılan 3 karargah binası ve 3 bombalı araç garajının imha edildiği ifade edildi.

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespiti ve imha timleri tarafından harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanan 2 bin 208 EYP ve 42 mayının kontrollü olarak etkisiz hale getirildiği belirtilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri aldığı ve bu konuda azami hassasiyet gösterdiği kaydedildi.

Pelin Üzek



