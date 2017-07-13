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Son dakika haberleri! Tunceli'de çatışma

Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada 2 asker yaralandı.

Son dakika haberleri! Tuncelide çatışma

13 Temmuz 2017 19:04
Tunceli'de çatışma: 2 asker yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Tunceli merkeze bağlı Derik Mahallesi ile Çiçekli köyü arasında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 asker yaralandı. Yaralı askerler operasyon bölgesinden helikopterle alınarak Elazığ'a getirildi. Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılan askerler tedavi altına alındı. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden çatışma ile ilgili açıklama

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "13 Temmuz 2017 günü saat 16.20 sıralarında ilimiz merkez mülki sınırları içerisinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığımızda görevli bölgede operasyon icra eden askerlerimiz ile terör örgütü mensupları arasında sıcak temas sağlanmış olup, çıkan çatışmada 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için bölgeden helikopter ile alınarak Elazığ’a gönderilmiştir. Bölgede kaçan teröristlerin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi için operasyon başlatılmıştır” denildi.


 


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