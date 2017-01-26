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Son dakika haberleri! Yunanistan darbeci askerleri iade etmeyecek

Atina'daki Yüksek Mahkeme, darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin Türkiye'ye iadesini reddetti.

Son dakika haberleri! Yunanistan darbeci askerleri iade etmeyecek

26 Ocak 2017 16:20
Yunanistan’a kaçan darbeci subaylar bir kez daha hakim karşısında - Tıkla İzle

15 Temmuz darbe girişiminin ardından helikopterle Yunanistan’a kaçan ve iltica talebinde bulunan 8 darbeci subay bugün bir kez daha hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme 8 darbecinin Türkiye'ye iadesini reddetti. İadesi reddedilen darbeciler arasında 4 yüzbaşı, 2 binbaşı 2 başçavuş bulunuyor. Darbecilerin isimleri şöyle: Abdullah Yetik, Feridun Çoban, Bilal Kurgun, Uğur Can, Ahmet Güzel, Süleyman Büyük, Gencay Koyun, Mesut Kiraz.

Darbeci subaylar hakkındaki nihai kararın 23 Ocak’ta açıklanması bekleniyordu. Ancak bir hakimin kaza geçirmesi, diğer 2 hakimin de kesin görüş bildirmemeleri nedeniyle duruşma bugüne ertelenmişti. Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kondonis, "Hükümet yüksek mahkemenin kararlarına saygı duyacak" demişti.

Manol Kostidis

 

Etiketler: darbeci askerler iade, son dakika haberleri, Yunanistan


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