Diğer
Kategoriler

Son dakika haberleri!Kadıköy'de beton aktarma mikserinin pompası patladı: 2 yaralı

Kadıköy'de bir inşaat çalışması sırasında beton aktarma mikserinin pompası patladı. Patlamada yarlanan 2 işçi, inşaatın temelinden vinçle yukarı çekilerek hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberleri!Kadıköyde beton aktarma mikserinin pompası patladı: 2 yaralı

08 Kasım 2017 14:52
İstanbul'da beton mikserinde patlama - Tıkla İzle

 

Olay, Kadıköy Caddebostan Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde bir inşaat çalışması sırasında meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın temeline beton atarken beton mikserinin pompası patladı. Bu sırada beton mikserinin aktarma hortumlarını tutan Yunus Dağ ve Emrumiye Dağ isimli 2 işçi patlamada yaralandı. Patlamanın hemen ardından olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri gönderildi.

İtfaiye ekipleri yaralanan işçileri inşaatın temelinden çıkarmak için çalışma başlattı. Yaralanan işçiler itfaiye ekiplerince vinçle yukarı çıkarıldı.
Çalışmalar sırasında olay yerinde bulunan işçiler patlamanın beton mikserinin pompasından kaynaklandığını ileri sürdü. İşçiler, “Temele beton dökülüyordu. İşçiler o anda hortumun ucundan tutuyordu. Patlama olunca yaralandılar” dedi.

Metin Başar - Mustafa Esen
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 18°C

  • Ankara

    Ankara 16°C

  • İzmir

    İzmir 20°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç