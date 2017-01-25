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Son dakika! Hadımköy'de patlama! (Hadımköy fabrikada patlama)

Hadımköy’de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle fabrikada patlamalar meydana gelirken, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Son dakika! Hadımköyde patlama! (Hadımköy fabrikada patlama)

25 Ocak 2017 17:30
Son dakika! Hadımköy'de patlama! - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hadımköy Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın iç kısımlarına yayılırken, yangın nedeniyle patlamalar meydana geldi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle 4 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise, Hadımköy’de plastik fabrikasına çıkan yangına 25 İtfaiye aracı 5 ambulans ve 85 personel ile müdahale edildiğini bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları sürüyor

Hadımköy'de bir plastik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarının teselli ettiği fabrika sahibi, “4 tane hafif yaralı var dediler. İnşallah bir şeyleri yoktur. Yangın hurda plastikten olmuş” dedi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Hadımköy Orgeneral Eşref Bitlis Caddesi üzerinde bulunan bir plastik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın tüm binayı sardı. Kısa sürede büyüyen ve 4 kişin yaralanmasına sebep olan yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Fabrikanın iç kesimlerine kadar ilerleyen yangında zaman zaman patlamalar meydana gelirken söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Olay yerine gelen fabrika sahibi kendisini teselli eden arkadaşlarına, “4 tane hafif yaralı var dediler. İnşallah bir şeyleri yoktur. Yangın hurda plastikten olmuş” dedi.

Fabrikada kardeşinin çalıştığını ve patlama sesi duyunca koşarak olay yerine geldiğini söyleyen bir vatandaş, “Patlama oldu bir anda bende biraderim burada çalışıyor diye koşarak geldim. Allah’tan gece vardiyasındaymış evde uyuyormuş. Büyük bir gürültüyle patlamış. Her yer duman olmuş” diye konuştu.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Emrah Kuş - Selim Bayraktar - Volkan Kayalar

Etiketler: Fabrikada patlama, hadımköy, hadımköy fabrika, hadımköyde patlama


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