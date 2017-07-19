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Son dakika! Harun Kolçak hayatını kaybetti |Harun Kolçak kimdir?

Ünlü sanatçı Harun Kolçak, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kolçak, son tweetinde bakın ne yazmış?

Son dakika! Harun Kolçak hayatını kaybetti |Harun Kolçak kimdir?
Harun Kolçak vefat etti - Web TV

19 Temmuz 2017 23:38
Harun Kolçak hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Bir süredir Maslak’ta özel bir hastanede kanser tedavisi gören 62 yaşındaki ünlü şarkıcı Harun Kolçak hayatını kaybetti. 

İŞTE HARUN KOLÇAK'IN SON TWEETi

"Unutma; sen gelecek planları yaparken, hayat da kendi planlarını yapıyor"

 

HARUN KOLÇAK KİMDİR?

1955 yılında İstanbul ‘da dünyaya gelen Harun Kolçak sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın oğludur. 70 ‘li yıllarda Saint Benoit 'de eğitimini sürdürdüğü sırada müzik çalışmalarına o yıllarda bas gitar çalarak başlamış, içindeki müzik tutkusu artınca sinema sanatçısı olan babası Eşref Kolçak ’la konuşarak eğitimini yarım bırakmış ve profesyonel müzik çalışmalarına start vermiştir. İlk çalışmalarına rock müziğin babası olarak tanınan Erkin Koray’la başlamıştır. 1977 'de Erkin Koray'ın çıkardığı Tutkusu albümünde bas gitar çalmıştır.

KARİYERİ
Silahlıpoda Ritm 68 orkestrasına 1978 yılında bas gitarist olarak katılan Kolçak, askerlik dönüşü caz müziğe yönelmiş, Aydın Esen, Neşet Ruacan, Nükhet Ruacan ve Erol Pekcan gibi ünlülerle çalışmış ve müzikal deneyimini artırmıştır. O dönem Harun Kolçak, Onno Tunç ‘tan orkestrasına katılması için teklif almıştır. 7 yıl boyunca Onno Tunç Orkestrası'nda bas gitaristlik, vokalistlik ve solistlik yapan Kolçak, Zerrin Özer ve Aşkın Nur Yengi ile birlikte yaptığı düetler ile Kuşadası “ Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması ” ve Antalya “ Akdeniz Akdeniz Müzik Yarışması ” adlı şarkı yarışmalarında ödüller kazanmıştır.

1991 ’de Onno Tunç ile ortak yaptığı “ Gir Kanıma ” albümü ile başarılı çıkış yakalayan Kolçak 'ın, albümlerinin çoğunda söz ve müziğin kendisine ait olması sanatçının kariyerinin güçlenmesine neden olmuştur. Kolçak, 2012 'de 'Yeniden Doğuyorum' adlı solo albüm piyasaya sunmuştur. Ekim 2013 itibariyle Harun Kolçak ve Rock Off isimli grup kurmuştu.

MÜZİK ALBÜMLERİ

Beni Affet (1991)

En Büyük Aşk (1993)

Yanımda Kal (1995)

Teslim Oldum (1998)

Yaşasın (2000)

Müzisyen (2006)

Yeniden Doğuyorum (2012)

Etiketler: harun kolçak kimdir, son dakika harun kolçak


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