Son dakika: Irak'ta 7.3 şiddetinde deprem |Son depremler

Merkez üssü Halepçe olan 7.3 büyüklüğündeki deprem, İran’ın Kirmanşah ve batı Azerbayncan eyaletlerine bağlı şehirlerde ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirliklerinde de hissedildi.Depremin ardından 4.9 ve 4 büyüklüğünde artçı sarsıntılar paniğe neden oldu. Yetkililer ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapmadı.

Irak'taki deprem Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu

Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara kaçıştı.

Irak'ta merkez üssü Süleymaniye olan 7.3'lik bir deprem meydana geldi. Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi

Irak depremi Batman’da vatandaşları sokağa döktü

Irak’ın Halepçe kentinde meydana gelen 7.3’lik deprem Batman’da da hissedildi.

Akşam saat 21.20 sıralarında Irak’ta meydana gelen 7.3’lik deprem Batman’da vatandaşları sokağa döktü. Evlerinde depreme yakalanan vatandaşlar çocuklarıyla beraber evlerinden çıkarak parklara akın etti. Soğuk havada sokaklarda bekleyen vatandaşlar battaniyelerle ısınmaya çalıştı. Deprem anında evde oturan Murat Düz, oturduğu sırada sallandığını ama alt katta olduğu için fazla hissetmediğini her ihtimale karşı sokağa çıktıklarını söyledi.

Veysel Akat, evde misafirlerle oturduğu sırada sallandıklarını ve evde panik yaşandığını belirterek, çoluk çocuk ailecek can havli ile kendilerini sokağa attıklarını söyledi.

Irak’ta yaşanan deprem Şanlıurfa’da da hissedildi

Irak’ta yaşanan 7.3 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de hissedildi.

Irak’ın Süleymaniye kendi yakınlarında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde de hissedildi. Hafif şekilde hissedilen deprem en çok yüksek binalarda ve Viranşehir ile Ceylanpınar ilçelerinde hissedildi. Deprem nedeniyle büyük bir panik yaşanmazken evlerdeki avizelerin sallandığı görüldü.

Irak'ta yaşanan deprem Yüksekovalıları korkuttu

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde de paniğe neden oldu.

Merkez üssü Irak'ın Halepçe kenti yakınları olduğu belirtilen deprem Hakkari ve ilçelerinde de hissedildi. Yüksekova ilçesinde depremi hisseden vatandaşlar sokağa indi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı ilçede deprem nedeniyle evinden sokağa inen vatandaşlardan Necmi Erbaş, "Evimiz sarsıldı, biz de sokağa çıktık" dedi. Battaniyeye sardığı çocuğuyla dışarıda bekleyen Nihat Bellier isimli vatandaş ise ilkin şiddetli bir sarsıntı hissettiklerini belirterek, "Bekledik ama devam edince apar topar çocukları alıp dışarı çıktık. Üşüyoruz ama biraz bekleyeceğiz mecbur" dedi.

Kızılay da, Irak'taki deprem için harekete geçti

Türk Kızılayı, Irak'ta meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki deprem üzerine harekete geçti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter'dan "Ekiplerimizi bölgeye sevk ediyoruz, Irak Kızılayı ile irtibat halindeyiz" mesajını paylaştı.



