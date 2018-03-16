Son Dakika: İran'dan düşen Türk jetiyle ilgili flaş açıklama | Türk jeti, uçağı İran'da neden düştü?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanan Türk özel yolcu uçağı İran'da düşmüştü. Uçakta bulunan 3 mürettebat ve 8 yolcu olmak üzere toplam 11 kişi hayatını kaybetti. Özel uçağın Başaran Holding'e ait olduğu belirtildi. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 arkadaşı bulunuyordu. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi gönderildiği kaydedildi. Düşen Türk jetiyle ilgili bir son dakika açıklaması geldi. İran Havacılık Kurumu, İstanbul'a dönüş yolunda İran hava sahasında düşen Türk uçağının uçuş teknik verilerini içeren ana belleğe ulaşılmadığını açıkladı. Kurumun resmi internet sitesinden aktarılan bilgiye göre, kokpit konuşmalarının olduğu ses kayıtlarına ulaşırken, uçuş teknik verilerini içeren diğer kara kutudaki ana bellek bilgilerine aldığı darbe sonucu şu ana kadar ulaşılmadığı belirtildi. Açıklamada, uçağın Kanada yapımı olduğundan bu ülkeden yetkililerin de kazanın nedenin araştırılması sürecinde bulunacağı belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu: "11 cesedin kimliği belli değil, DNA testi gerekli"

İran Acil Yardım Kurumu, İran'da düşen Türk uçağında ölen 11 kişinin kimliklerinin belirlenmesi için DNA testinin gerekli olduğunu açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinden İstanbul'a gitmek üzere havalanan özel yolcu uçağı İran'da düşmüştü. Uçakta bulunan 3'ü mürettebat toplam 11 kişi hayatını kaybetmişti. Uçakta iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mine Başaran ve 7 kız arkadaşı bulunuyordu. İran Acil Yardım Kurumundan düşen Türk uçağına dair açıklama geldi. Kurumdan yapılan açıklamada, "Yerel güçler olay yerine vardı ve uçak enkazına ulaştı. Tüm cesetler yanmıştır. 11 cesedin kimliği belli değil ve kimliklerinin belirlenmesi için DNA testi gerekli" denildi.

Ulaştırma Bakanlığı, İran’da düşen özel jet ile ilgili açıklama yaptı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, düşen uçakla ilgili İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığını, yerel halktan destek alındığının öğrenildiğini açıkladı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Şarja OMSJ Havalimanı'ndan, İstanbul Atatürk Havalimanına gitmek üzere havalanan Başaran Holding’e ait TC-TRB kuyruk tescilli Canadair CL-600 tipi özel jetin, teknik ariza çağrısı yaptıktan kısa bir süre sonra yerel saatle 14.40, Türkiye saati ile 17.40 sularında İsfahan’ın 80 mil Güneybatısına düştüğü belirlenmiştir” denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamında, “İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve İran Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkililerinden alınan telefon bilgisine göre; arama kurtarma ekiplerinin kaza yerine henüz ulaşamadıklarını, yerel halkın kaza mahalline ulaştığı, yerel halktan destek alındığı öğrenilmiştir. Bakanlığımız İran Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile irtibat halinde olup gelişmeleri yakından takip etmektedir. Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu ile AFAD ekipleri, söz konusu kazaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Genelkurmay Başkanlığı tarafından tahsis edilen bir uçakla kaza yerine gideceklerdir” ifadelerine yer verildi.