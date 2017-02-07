Atatürk Havalimanında uyuşturucu kuryeliği yapan bir kişinin yakalanması sonucunda harekete geçen emniyet ekipleri, şüpheliyle bağlantısı olan ve uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin evinde arama yaparken, aramalarda uyuşturucu ele geçirildi.Ev kiraladığı ve şüphelilere yardım etmek istediği iddia edilen İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ö.C., uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Bakırköy Adalet Sarayına getirilen Ö.C, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Ö.C. adli kontrol talebiyle yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.