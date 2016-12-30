Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi’nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.
Maltepe Küçükyalı Cumhuriyet Caddesi’nde patlama sesi duyuldu. Ölen ya da yaralananın olmadığı olaya ilişkin olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın ses bombası kaynaklı olabileceği belirtildi.
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