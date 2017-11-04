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Son dakika! İstanbul'da ailesiyle kavga eden genç evi ateşe verdi

Fatih’te evde bulunduğu sırada anne ve babasıyla tartışan 19 yaşındaki genç, evi yaktı. Yangın nedeniyle 4 katlı binada mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri merdivenle kurtardı.

Son dakika! İstanbulda ailesiyle kavga eden genç evi ateşe verdi

04 Kasım 2017 14:11
İstanbul'da ailesiyle kavga eden genç evi ateşe verdi - Tıkla İzle

Fatih Teberdar Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katında yangın çıktı. İddialara göre, 19 yaşındaki Murat P. ailesiyle bir süre tartıştıktan sonra 4 katlı binanın bodrum katını ateşe verdi. Evi yakan genç daha sonra binadan çıktı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangında binada mahsur kalan vatandaşları, itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye arabasının merdiveni açılarak, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Polis sokak çevresinde güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı
 

 

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