Edinilen bilgilere göre, Bayrampaşa'da bulunan Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde yer alan diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye grubu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da merdiven araçlarıyla mahsur kalan işçileri kurtarmaya çalıştı. Yanan sanayi merkezinde zaman zaman patlamaların meydana geldiği de görüldü.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Doğan Can Cesur - Mehmet Altunışık - Sadık Kahraman



