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Son dakika! İstanbul'da büyük yangın! Olay yerinden ilk görüntüler

Bayrampaşa Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde plastik üreten bir iş yerinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Son dakika! İstanbulda büyük yangın! Olay yerinden ilk görüntüler

22 Kasım 2016 10:58
İstanbul'da büyük yangın - Tıkla İzle

Edinilen bilgilere göre, Bayrampaşa'da bulunan Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, sanayi sitesinde yer alan diğer iş yerlerine de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye grubu ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da merdiven araçlarıyla mahsur kalan işçileri kurtarmaya çalıştı. Yanan sanayi merkezinde zaman zaman patlamaların meydana geldiği de görüldü.

İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Doğan Can Cesur - Mehmet Altunışık - Sadık Kahraman


 

Etiketler: İstanbul


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