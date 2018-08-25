Son dakika... İstanbul'da korkutan yangın!

Arnavutköy'de bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangına Arnavutköy ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede alev topuna dönen fabrikaya ekipler müdahale ediyor. Yangında mahsur kalan işçi olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Arnavutköy'de ahşap imalatı yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. 95 itfaiye personeli ve 35 araçla müdahale edilen yangında can kaybı yaşanmadı. Büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği fabrika havadan görüntülendi.

Arnavutköy'de ahşap imalatı yapan bir mobilya fabrikasında saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 3 bin metrekarelik alanda bulunan fabrikada çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede alev topuna dönen fabrikaya Arnavutköy ve Hadımköy itfaiye ekipleri müdahale etti. İçinde sünger, pamuklu ve parlayıcı maddelerin olduğu fabrikada alevlerin giderek büyümesi üzerine Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Şişli, Bakırköy, Çatalca, Avcılar, Mimarsinan, Bağcılar ve Seyrantepe itfaiye gruplarından ekipler de olay yerine sevk edildi. 95 itfaiye personeli ve 35 araçla müdahale edilen yangın, uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alındı.

Yangında can kaybının olmadığı öğrenilirken fabrikada büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Fabrikanın alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı anlar havadan görüntülendi.

Ufuk Kıvık - Ahmet Faruk Sarıkoç