Tunceli merkezde okullar 1 gün tatil edildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi. Tunceli’de daha önce de 5 ilçede okullar tatil edilmişti.

Tunceli’de okulların tatil edildiği ilçe sayısı 5 oldu

Tunceli’de dün akşam başlayan ve bu sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının ardından Pülümür, Nazımiye, Mazgirt, Hozat ve Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullar bir gün süreyle tatil ilan edildi.

Elazığ'da eğitime 1 gün ara verildi

Elazığ genelinde kar yağışı nedeniyle okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Elazığ'da akşam saatlerinde ilçelerde başlayan kar yağışı kent merkezinde de etkili olmaya başladı. İlk önce taşımalı eğitime ara verilen Elazığ'da kar yağışının artmasıyla birlikte il genelinde tüm okulların Çarşamba günü için tatil edildiği duyuruldu.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu da sosyal medya hesabından "Yoğun kar yağışı nedeniyle Elazığ merkez ile merkeze bağlı köy ve beldelerde 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Sakarya'da taşımalı eğitime kar tatili

Sakarya'da taşımalı sistemle eğitime bir gün kar tatili arası verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 14 Aralık Çarşamba günü Sakarya ve ilçelerinde kar yağışının etkili olması bekleniyor. Sakarya Valiliği, veriler doğrultusunda tedbir amaçlı il genelinde taşımalı sistemle eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Karakoçan'da taşımalı eğitime kar tatili

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim gören öğrencilere okullar tatil edildi.

Karakoçan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçede ara ara devam eden kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamında belli merkezlere taşınarak eğitim gören öğrencilerin ulaşımında sıkıntılar yaşanacağı değerlendirildiğinden dolayı sadece taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler için 14 Aralık 2016 Çarşamba günü olmak üzere 1 gün süre ile tatil edilmiştir" denildi.

Ordu'da 9 ilçede okullar tatil

Ordu'da etkili olan kar yağışı sebebi ile 9 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Ordu'da akşam saatlerinde başlayan ve yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Gölköy, Mesudiye, Gürgentepe, Kabataş, Çaybaşı, Ulubey ilçesindeki okulların tamamında ve akşam saatlerinde açıklanan Akkuş ilçesindeki taşımalı okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi. Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kar yağışı sebebi ile Aybastı, Korgan, Mesudiye, Gürgentepe, Gölköy, Kabataş, Çaybaşı, Ulubey ilçelerimizdeki tüm okullarda ve Akkuş ilçesinde ise taşımalı eğitim veren okullarda 14 Aralık Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Bitlis'te okullar kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi

Bitlis merkezde ve merkeze bağlı köy okullarında kar yağışı nedeniyle bir gün süreyle okullar tatil edildi.

Bitlis'te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde tipi ve fırtına olarak etkisini sürdürmeye devam etti. Kar yağışı ve tipi nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarının bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi.

Düzce’de taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Düzce’de yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sistemde eğitim gören öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü il genelinde taşımalı sistemdeki öğrenciler için okullarda eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Bolu’nun Gerede ilçesinde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle Bolu’nun Gerede ilçesinde 14 Aralık Çarşamba günü eğitime bir gün ara verildi.

Bolu Valisi Aydın Baruş, twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede ilçesinde 14 Aralık Çarşamba günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca, Gerede ilçesinde çalışan engelli ve hamile kamu görevlileri 14 Aralık Çarşamba günü bir gün idari izinli sayılacaktır” ifadelerini kullandı.

Sivas'ta 6 ilçede eğitime kar engeli

Sivas'ın 5 ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının kararı gereğinde Gölova, İmranlı, Suşehri, Akıncılar, Koyulhisar ve Yıldızeli ilçelerinde eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, kentteki olumsuz hava şartları havayolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 19.15'de yapılması planlanan TK-2660 sefer sayılı uçuş ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 21.35'de yapılması planlanan PC-4250 sefer sayılı uçak seferi Sivas'taki yoğun kar yağışı nedeniyle karşılıklı olarak iptal edildi.

Bayburt'ta eğitime kar engeli

Bayburt'ta kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Bayburt Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kentte gün içerisinde etkisini gösteren kar nedeniyle Çarşamba günü Bayburt genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan engelli personelin aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Karabük'te 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Karabük Valiliği, Karabük’ün Ovacık ve Eflani ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Karabük Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “Ovacık ve Eflani ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 14.12.2016 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Kastamonu’da eğitime kar engeli

Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Kastamonu’da giderek etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime ara verildiği öğrenildi. Buna göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince alınan karar doğrultusunda, Ağlı, Şenpazar, Küre ve Bozkurt'ta 14 Aralık Çarşamba günü okullar bir gün tatil edildi. İnebolu’da ve Cide’de ise, taşımalı eğitime 14 Aralık Çarşamba günü bir gün süreyle ara verildi.

Gümüşhane’de okullara kar tatili

Gümüşhane’de bugün sabah saatlerinden itibaren yağmurla başlayan ve akşam saatlerinde etkili kara dönen yağışın ardından bazı ilçelerde ki okullar tatil edildi.

Sabah 09.00’dan itibaren başlayan ve akşam 17.00’a kadar devam eden yağış miktarı metrekareye 8 kilogram olarak gerçekleşirken, bu saatte başlayan kar yağışı ise 23.00 itibariyle 11 santimetreye ulaştı.

Yağışın ardından Gümüşhane Valiliği yaptığı yazılı açıklamayla Şiran, Kelkit ve Köse ilçelerindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini, Merkez ilçe, Torul ve Kürtün ilçelerinde ise taşımalı sistemle eğitim yapılan okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Öğrencilerden Vali Şahin'e Twitter'dan kar tatili baskısı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar özellikle trafikte olumsuzluklara neden olurken, öğrenciler sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İstanbul Valisi Vasip Şahin'e okulların tatil edilmesi için baskı yaptı.

Twitter üzerinden İstanbul Valisi Vasip Şahin'e seslenen öğrenciler, okulların tatil edilmesi gerektiğini savundu. Attıkları ilginç mesajlarla tatil isteyen öğrencilerin mesajları güldürdü.

Twitter'da okulların tatil olması için paylaşılan mesajlardan bazıları şöyle:

"Diyelim ki yarın tatil olmadı, yolda yürürken birisi kayıp düştü. Ne olacak o zaman? Herkes için en iyisi yarın tatil olması"

"#vasipsahin diye yazılır tatil diye okunur"," #vasipsahin diye yazılır 'yoğun kar nedeniyle 14 Aralık Çarşamba günü okullar tatil edilmiştir' diye okunur"

"#vasipsahin Az önce dışarıda gezen bir grup penguen gördüm yani bence tatil olmalı."