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Son dakika... İstanbul'da şarbon alarmı

İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.

Son dakika... İstanbulda şarbon alarmı

01 Eylül 2018 22:12

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