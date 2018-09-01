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iha.com.tr »
Asayiş »
Son dakika... İstanbul'da şarbon alarmı
01 Eylül 2018 22:12
Son dakika... İstanbul'da şarbon alarmı
İstanbul’da Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Haseki Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılan çok sayıda kişi, şarbon şüphesi nedeniyle karantina altına alındı.
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01 Eylül 2018 22:12
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