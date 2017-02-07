Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Son dakika: İstanbul'da silahlı çatışma: 2 yaralı

Son dakika: İstanbul'da silahlı çatışma: 2 yaralı

Son dakika haberi... İstanbul Gaziosmanpaşa'da iki grup arasında çatışma çıktı. Yolcu minibüsü ile okul servisi çatışmasının ortasında kalırken kurşunların isabet ettiği minibüste 2 yolcu patlayan camlardan hafif şekilde yaralandı.

Son dakika: İstanbulda silahlı çatışma: 2 yaralı

07 Şubat 2017 16:52
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma: 2 yaralı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Yıldıztabya Mahallesi Alibeyköy Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten silahlı kavga çıktı. Bir grup araç içinden karşı tarafa kurşun yağdırırken diğer grup ise aynı şekilde karşılık verdi. O sırada caddeden geçen Gaziosmanpaşa-Aksaray hattında çalışan bir minibüs ve bir okul servisi çatışmanın arsında kaldı. Kurşunlardan ikisi minibüsün yan ve arka camından içeri girdi. Olayda camların patlaması nedeniyle iki yolcu hafif şekilde yaralandı. Okul servisinin arka camından giren kurşun ise serviste öğrenci olmaması nedeniyle ucuz atlatıldı. Yaralılar çevrede bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralanan iki yolcusunu kısa sürede hastaneye getiren ve tedavi olmalarını sağlayan minibüs şoförü Cevdet Tayar, "İki grup vardı orada çatışıyorlardı. Biz de kaçıyorduk. Çeşmeye kadar birbirlerini kovaladılar. İçeride müşteriler vardı. Ağzı burnu patlamış camlardan dolayı. Bize 2 tane kurşun isabet etti. İçeridekiler cam kırıklarından dolayı yaralandı" dedi.

Bu sırada kalabalık bir grup hastane önünde çatışmadan etkilenen yakınlarını beklerken çevrede silah sesleri duyulmaya başladı. Vatandaşlar silahların yeniden patlamasıyla kısa süreli panik yaşadı. Emniyet ekipleri silahlı kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. 

Mehmet Altunışık
 

Etiketler: gaziosmanpaşa, gaziosmanpaşada çatışma, istanbulda çatışma, sondakika istanbulda çatışma haberi


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 10°C

  • Ankara

    Ankara 10°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
D-Smart Online Başvuru Sitesi
D-smart İnternet, Kampanya, Paketleri
Online Başvuru 0850 532 0 266
www.yeniabonelik.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!