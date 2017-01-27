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Son dakika: İstanbul'da şok olay! Bir kişi soğuktan donarak öldü

Korkunç son dakika haberi Beyoğlu’ndan geldi. Sokakta yaşayan bir kişi donarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Tophane otobüs durağında uyuyan ve donmak üzere olan başka bir evsizi polis aracında ısıtarak kurtardı.

Son dakika: İstanbulda şok olay! Bir kişi soğuktan donarak öldü

27 Ocak 2017 10:44
Beyoğlu’nda evsiz bir kişi donarak can verdi - Tıkla İzle

İstanbul'da dün gece termometreler sıfırın altında değerlere ulaşırıken, Beyoğlu Tophane'den gelen bir haber şok etti. Edinilen bilgilere göre, sabah saat 08.30 sıralarında Beyoğlu’nda bulunan Tophane İskele Caddesi üzerindeki Tarihi Tophane Çeşmesi’nde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri tarafından, tarihi çeşmede hareketsiz bir şekilde yatan şahsın nabzı ölçüldü. Yapılan ölçümlerde, ilk belirlemelere göre şahsın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Şahsın donarak öldüğü tahmin edilirken, s0ağlık ekipleri olaya şüpheli ölüm teşhisi koydu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve sokaklarda yaşadığı tahmin edilen şahsın hayatını kaybetmiş olduğunun anlaşılmasını üzerine savcıya haber verildi.

Polis ekipleri donmak üzere olan başka bir evsizi son anda kurtardı
Olay yerine savcının beklendiği sırada, bir vatandaşın 112’ye ihbarda bulunup Tophane otobüs durağında evsiz bir kişinin hareketsiz şekilde yattığı haberini alan polis ekipleri, otobüs durağına gidip kar yağışı altında uyuyan şahsı uyandırdı. Donmak üzere olduğu gözlemlenen evsiz, polis ekipleri tarafından polis aracına alınıp ısıtıldı ve ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Otobüs durağında uyuyan diğer evsizin kurtarılmasının ardından, olay yerine savcı geldi. Polis ve sağlık ekiplerinden bilgi alan savcı, incelemelerini tamamladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Donarak feci şekilde can veren evsiz, ceset torbasına koyulup Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kimliği belirsiz evsiz kişinin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi incelemesinin ardından belirlenecek. 

HÜSEYİN COŞKUN

Etiketler: donarak ölüm, istanbul donma, soğuk


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