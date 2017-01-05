Saat 15.30 sıralarında İzmir Adalet Sarayı C Kapısı önünde polis kulübesi noktasında bomba patlatıldı. Haijn saldırı saniye saniye kamaralara yansıdı.

SALDIRIDA 2 ŞEHİT

İzmir'de yaşanan patlamada 1 polis ve 1 adliye çalışanı şehit oldu. Polis, 1.70 boylarında siyah montlu üçüncü şüpheliyi arıyor.

İZMİR'DEKİ PATLAMAYA YAYIN YASAĞI

İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada "Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildi" denildi.

Görgü tanığı avukat Çağatay Akar, NTV’ye yaptığı açıklamada çok şiddetli bir patlama duyduklarını söyledi. Akar, “Bir patlama sesi duyuldu. Sonra çatışma meydana geldi. Çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Çok sayıda ambulans ve polis aracı sevk edildi.” dedi.