Yüreğimizi yakan son dakika haberi İzmir’den geldi. İzmir'de yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 1 polis şehit oldu, aralarında polislerin de bulunduğu 6-7 kişi yaralandı.

Saat 15.30 sıralarında İzmir Adalet Sarayı C Kapısı önünde polis kulübesi noktasında bomba patlatıldı. Ardından polise 2 terörist tarafından ateş açıldı. Polise ateş açan 2 terörist etkisiz hale getirilirken, olayda 1 polis şehit oldu. Olayda yaralanan aralarında polislerin de bulunduğu 6-7 kişi Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine 112, ambulans, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Öte yandan, 3. bir terörist olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

İZMİR'DEKİ PATLAMAYA YAYIN YASAĞI

İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildi. RTÜK'ten yapılan açıklamada "Başbakanlık tarafından İzmir'deki patlamaya ilişkin geçici yayın kısıtlaması getirildi" denildi.