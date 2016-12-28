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Son dakika... Kabil'de milletvekiline canlı bomba saldırısı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir patlama meydana geldi. Patlamanın kalabalık bir alanda meydana geldiği ifade edilirken, polis patlamanın parlamento üyesine yönelik bir bombalı saldırı olabileceğini bildirdi.

Son dakika... Kabilde milletvekiline canlı bomba saldırısı

28 Aralık 2016 09:35

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir patlama meydana geldi. Ölü ve yaralıların olduğu bildiriliyor.

Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldi. Patlamanın kalabalık bir alanda meydana geldiği ifade edilirken, polis patlamanın parlamento üyesine yönelik bir bombalı saldırı olabileceğini bildirdi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, can kaybının bulunduğunu kaydederek herhangi bir detay vermedi.

Geçtiğimiz hafta da bir parlamento üyesi canlı bomba saldırısında hedef alınmış ve 7 kişinin ölümüne neden olmuştu.
 


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