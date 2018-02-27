SON DAKİKA: Kar tatili olan iller.. | İstanbul'da yarın okullar tatil mi, tatil olacak mı? 28 Şubat 2018

Megakentte beklenen kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. İstanbul'da yarın (28 Şubat Çarşamba) okullar tatil mi, tatil edildi mi, tatil olacak mı? Hangi illerde okullar tatil edildi?sorularının yanıtı haberimizde. Meteorolojinin İstanbul için kar uyarısının ardından şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. Peki İstanbul Valiliğinden kar tatili açıklaması var mı, yarın okullar tatil mi? İşte ayrıntılar...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yarın (27 Şubat Çarşamba) okulların tatil olup olamayacağı merak konusu oluyorken İstanbul Valiliğinden beklenen açıklama henüz gelmedi. Yapılacak kar tatili açıklamasını anında sizlerle paylaşacağız.

KAR TATİLİ OLAN İLLER (SON DAKİKA KAR TATİLİ HABERLERİ)

Edirne'de 1 gün tatil

Edirne'de yoğun kar yağışından dolayı okullar bir gün tatil edildi. Edirne Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı ve muhtemel buzlanma nedeniyle il merkezinde ve tüm ilçelerimizde bulunan resmi-özel ilk ve orta dereceli okullarımız 27 Şubat Salı günü (1 gün) valilik kararı ile tatil edilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 27/02/2018 tarihinde izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.

Trakya Üniversite'si de tatil edildi

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptığı yazılı açıklamada, “Trakya Üniversitesi Senatosunun kararı ile kötü hava şartları nedeniyle 27 Şubat 2018 tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Öğrencilerimize duyurulur” ifadelerini kullandı.

Kırklareli'nde okullar tatil

Kırklareli'nin Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise dereceli okullarda için eğitim öğretime 1 günlük ara verildi.

Bitlis'te eğitime ara verildi

Bitlis’te başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında bir gün süreyle eğitime ara verildi. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında “Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır” denildi.

Van Bahçesaray'da tatil

Van’ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi. Akşam saatlerinde belli aralıklarla başlayan kar yağışı etkisini artırınca okulların ise bir gün tatil edildiği belirtildi.