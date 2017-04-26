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Son dakika! Manisa'da 3.9 büyüklüğünde deprem |Son depremler

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Manisa'nın Şehzadeler ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika! Manisada 3.9 büyüklüğünde deprem |Son depremler

26 Nisan 2017 11:28

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta 4.9 büyüklüğünde biri Selendi diğeri Şehzadeler ilçesi olmak üzere iki deprem ve artçılarla sallanan Manisa'da bugün 11.03'te merkez üssü Şehzadeler ilçesi olan bir deprem daha yaşandı. AFAD verilerine göre, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde, 3.9 büyüklüğünde meydana gelen deprem şehir merkezinde hafif bir şekilde hissedildi.

SON DEPREMLER


26/4/2017 11:12:02 2.3 Türkiye Manisa Sehzadeler

26/4/2017 11:03:55 3.9 Türkiye Manisa Sehzadeler

26/4/2017 10:34:40 1.3 Türkiye Sivas Kangal

26/4/2017 10:28:12 1.2 Türkiye Manisa Alasehir

26/4/2017 10:23:27 2.3 Türkiye Manisa Saruhanli

26/4/2017 10:07:55 1.2 Türkiye Mugla Köycegiz
 

Etiketler: Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Manisa deprem


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