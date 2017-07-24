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Son dakika! Manisa'da ardı ardına patlama sesleri

Manisa’da peş peşe duyulan patlama sesleri mahalle sakinlerini sokağa döktü. Bir evde üç kez patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika! Manisada ardı ardına patlama sesleri

24 Temmuz 2017 23:26

Olay, saat 22.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4717. Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, peş peşe üç kez duyulan patlama sesi üzerine durumu polise bildirdi.

Bir apartmanda 3 kez patlama olduğu ve yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evde yangın olmadığını belirledi. Mahalle sakinleri olay nedeniyle ayağa kalkarken, itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından polis ekipleri inceleme başlattı. 

Adem Şahin
 

Etiketler: manisa, patlama


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