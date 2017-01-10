Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, meydana gelen yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Demirci, Soma, Turgutlu ilçesinde ilk, orta ve lise düzeyindeki tüm okulların tatil edildiği vurgulandı. Ayrıca, Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde bazı okullarda eğitime kısmi olarak ara verilirken, kapsamı taşıma merkezlerinin tümü ya da bazılarıyla sınırlı olduğu kaydedildi. Öte yandan Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Kula, Sarıgöl, Saruhanlı ilçelerinde ise eğitim öğretime devam edileceği bildirildi. Yarın tatil edilen okullar şöyle sıralandı: "Ahmetli'de, Hacıköseli ve Bahçeçik mahalleri taşımalı öğrenciler. Akhisar'da, kırsal mahallelerde müstakil ve taşıma merkezi ilk ve ortaokullar, Aysun Karalar İlkokulu, 75.Yıl Ortaokulu, taşımalı ilkokul-ortaokul-ortaöğretim öğrencilerinin tamamı, Zeytinliova Anadolu Lisesi, Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Kapaklı Zeliha Keskinoğlu İş Uygulama Merkezi, birleştirilmiş sınıflı ilkokullar. Akhisar merkezdeki okullara kırsal kesimlerden gelen tüm öğrencilerin 1 gün izinli.

Kırkağaç'ta Gelenbe Şaireşref İlköğretim Kurumları: Hacet Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Gökçukur Mahallesi, Dualar (Sayalar-Dere Sokak dahil) Mahallesi, Fırdanlar Mahallesi, Halkaavlu Mahallesi, Sakarlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Söğütalan Mahallesi, Çobanlar Mahallesi, Alacalar Mahallesi, Kınık Mahallesi, Güvendik Mahallesi, Çaltıcak Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Gebeler Mahallesi İlkokul Ve Ortaokul taşımalı öğrencileri. Bakır Atatürk H.Bakırlı İlköğretim Kurumları: Çiftlik Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Öveçli Mahallesi ilkokul ve ortaokul öğrencileri. Kocaiskan İlköğretim Kurumları: Demirtaş Mahallesi Ortaokulu öğrencileri. Yağmurlu Recai Berber İlköğretim Kurumları: Hamitli Mahallesi, Siledik Mahallesi, Musahoca Mahallesi, Küçükyaya Mahallesi Ortaokulu öğrencileri. Tüm ortaöğretim kurumları: Hacet Mahallesi, Hamidiye Mahallesi, Gökçukur Mahallesi, Dualar Mahallesi, Fırdanlar Mahallesi, Halkaavlu Mahallesi, Sakarlı Mahallesi, Kuyucak Mahallesi, Söğütalan Mahallesi, Alacalar Mahallesi, Çobanlar Mahallesi, Kınık Mahallesi, Güvendik Mahallesi, Çaltıcak Mahallesi, Işıklar Mahallesi, Bademli Mahallesi, Çiftlik Mahallesi, Ömerler Mahallesi, Harta Mahallesi, Öveçli Mahallesi, Demirtaş Mahallesi, Hamitli Mahallesi, Siledik Mahallesi, Musahoca Mahallesi, Küçükyaya Mahallesi, Gelenbe Mahallesi,Bostancı Mahallesi, Alifakı Mahallesi,Yağmurlu Mahallesi, Kocaiskan Mahallesi, Karakurt Mahallesi, İlyaslar Mahallesi, Bakır Mahallesi'nden taşınan ortaöğretim öğrencileri. Köprübaşı'nda, Alanyolu Mahallesi'ndeki (ilkokul-ortaokul)

Yenice, Kuşturmuşlar, Kozaklı, Gölbaşı, Kıdırcık, Kıranşeyh, Sargaç, Gündoğdu, Döğüşören, Kavakyeli, İkizkuyu, Yeşilköy, Kurtlar, Esad, Bozburun, Armutlu, Uğurlu mahallelerinden taşınan tüm öğrenciler tatil. Salihli'de, şehir merkezindeki taşıma yapılan 11 ortaöğretim kurumuna ve Karataş Anadolu Lisesi (Yeniköy, Kale, Gökeyüp, Burhan, Damatlı, Celili, Yağmurlar, Çakaldoğan, Başlıoğlu, Bahçecik mahalleleri, Ticaret ve Sanayi Odası İlköğretim Kurumu Bahçecik Mahallesi, Adala Nergiz Demet ilk/ortaokul (Ortaköy Mahallesi), Gökeyüp İlköğretim Kurumu (taşıma yapılan yerleşim yerlerinin tamamı), Kabazlı Ş. İsmail Yavuz İlköğretim Kurumu (Celilli, Çakaldoğan, Damatlı, Burhan mahalleleri), Mevlütlü İlköğretim Kurumu (Yağmurlar Mahallesi), Kemerdamları İlköğretim Kurumu (Kale, Mahallesi), Sartmahmut İlk/Ortaokulu (Başlıoğlu, Yeniköy mahalleleri) öğrenciler için eğitim-öğretime ara verilmiştir. Selendi'de, Selendi Cumhuriyet İlkokulu (K.Beddeller - K.Bed. Karataşlar Mezrası hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Fatih Ortaokulu (K.Beddeller - K.Bed.Karataşlar Mezrası hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Çortak İlköğretim Kurumu(Tavak Mahallesi, Omurlar Mahallesi, Dedeler Mahallesi, Yağcı Mahallesi hattı taşımalı öğrencileri), Selendi Pınarlar Ş.S.E.E İlkokulu (eğitime bir gün ara verildi), Selendi Pınarlar Ş.S.E.E Ortaokulu'nda eğitime bir gün ara verildi. İHL Ortaokulu (Tavak Mahallesi, Omurlar Mahallesi, Yağcı Mahallesi, Dedeler, Terziler, Tepeynihan, Çıkrıkçı, Pınarlar hattı taşımalı öğrencileri)

Önder Aydın