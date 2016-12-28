İstanbul'da beklenen kar yağışına hakkında açıklamalarda bulunan Meteoroloji uzmanları, yarından itibaren başlayacağı tahmin edilen yağışın cumartesi gününe kadar aralıklarla etkili olacağını belirtti. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10, şehir merkezinde 3-7 santim arasında olacağını belirten Köse, şiddetli rüzgara karşı İstanbulluları uyardı.

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Doğu Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Adana 6. Bölge Müdürlüğü, bu geceden itibaren Doğu Akdeniz'de saatteki hızı yer yer 90 kilometreye ulaşacak kuvvetli fırtına beklendiğini bildirerek, denizcileri uyardı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Akdeniz’de rüzgarın 29 Aralık 2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatteki hızı 75 kilometreye ulaşacak şekilde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer saatteki hızı 90 kilometreye kadar çıkabilecek 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, denizlerde oluşacak kuvvetli fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar olacağını belirterek, denizcileri ve ilgilileri uyararak, gerekli önlemlerin alınmasını istediler.

Ankara'da bugün başlıyor

"Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."



4 ile yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, perşembe ve cuma günü için Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi.

Bölge genelinin balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı sistemin etkisine girdiğini belirten merkez tarafından yapılan açıklamada, “Yağışların perşembe ve cuma günü bölgemiz genelinde etkili olacağı bekleniyor. Yağışların, Elazığ, Malatya, Bingöl ve Tunceli'de yoğun kar yağışı, Adıyaman’da ise kuvvetli yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor" denildi.

Yağışların, 2016 yılının son gününe kadar bölge genelinde etkisini sürdüreceğini de aktaran merkez, rüzgarın da perşembe günü Güneydoğu yönünden saatte 60 kilometre kuvvetli hızla eseceği bilgisini verdi. Uyarıda da bulunan merkez, yoğun kar yağışları nedeniyle, bölgede birbirine bağlayan karayollarında ulaşımda aksamalar olabileceğini, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ihtimaline karşı vatandaşların ve yetkililerin tedbirli olmasını istedi.



Meteoroloji'nin denizlere ait meteorolojik uyarısı ise şöyle:



"Batı Karadeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın 30.12.2016 Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Marmara Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Ege Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz: rüzgarın 28.12.2016 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Doğu Akdeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."