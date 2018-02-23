Son dakika: Motorine zam geldi! Motorin fiyatları ne kadar oldu? (24.02.2018)

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre satış fiyatına 13 kuruş zam yapıldığını duyurdu.
Motorin litre satış fiyatları zammın ardından, İstanbul'da ortalama 5,00 liradan 5,13 liraya, Ankara'da 5,03 liradan 5,16 liraya, İzmir'de ise 5,04 liradan 5,17 liraya çıkacak.
Dağıtım firmalarının belirlediği motorin fiyatları, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
Benzin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.