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Son dakika: Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kişi serbest bırakıldı

Müjdat Gezen Sanat Merkezine saldıran Mehmet Ali A., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Ali A., “Bu yaptığım konu tamamen Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında söylediğiyle ilgiliydi. Ben hayatımda alkol almadım. Herhangi bir örgüte de üye değilim” dedi.

Son dakika: Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan kişi serbest bırakıldı

23 Şubat 2017 17:07

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne saldıran ve terör polislerince dün Sancaktepe’de yakalanan Mehmet Ali A., Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti. Sevk sırasında gazetecilerin sorusuna cevap veren zanlı, “Abdülhamid Han’ın torununa hakaret ettiği için yaptım” demişti. Ardından sanat merkezi saldırganı Mehmet Ali A. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Kartal'da bulunan Anadolu Adalet Sarayında mahkemeye çıkan Mehmet Ali A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Ali A., “Bu yaptığım konu tamamen Müjdat Gezen'in Abdülhamid'in torunu hakkında söylediğiyle ilgiliydi. Ben oraya alkollü falan gitmedim. Sadece vatan duyguları ile içimden geldiği şekilde hareket ettim. Benim hakkımda ayyaş birisi yaktı diyorlar. Öyle bir şey yok. Ben hayatımda alkol almadım. Herhangi bir örgüte de üye değilim. Hayatımda karakola gitmedim” şeklinde konuştu. 

Cenk İşver
 

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Etiketler: mehmet ali, Müjdat Gezen, Müjdat Gezen Sanat Merkezi, saldırı


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