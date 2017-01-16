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Son dakika! Muş’ta eylem için keşif yapan terörist yakalandı

Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, valilik önünde eylem için keşif yapan PKK’lı teröristi yakaladı.

Son dakika! Muşta eylem için keşif yapan terörist yakalandı

16 Ocak 2017 20:17

Muş Valiliği ile kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik eylem öncesi keşif yapmak üzere gizliden fotoğraf çekimi yapan bir şahıs takibe alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, titiz bir şekilde çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak teröristi suçüstü yakaladı. İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen teröristin Muş’ta planlanan eylem için önceden keşif yapıp, fotoğraf çekimi yaparak terör örgütüne verdiği tespit edildi. PKK/KCK adına keşif faaliyeti yapan terör örgütünün sözde istihbarat elemanı A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Nejdet Armağan


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