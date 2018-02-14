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Son dakika: Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti |Nuray Hafiftaş kimdir? Neden hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Kanser tedavisi gören Türk halk müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti. Peki, Nuray Hafiftaş kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşındadır? Neden hayatını kaybetti?

Son dakika: Nuray Hafiftaş hayatını kaybetti |Nuray Hafiftaş kimdir? Neden hayatını kaybetti

14 Şubat 2018 13:55

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Nuray Hafiftaş, Pendik'te tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.

Türk Halk Müziğinin güçlü sesi Nuray Hafiftaş’tan acı haber geldi.

Bir süredir karaciğer kanseriyle mücadele eden Hafiftaş, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. 8 Ağustos 1964’te Ardahan’da dünyaya gelen Azeri kökenli sanatçı, 53 yaşındaydı.

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş 8 Ağustos 1964 yılında Ardahan'da dünyaya geldi. Azeri kökenli Türk Halk Müziği sanatçısı ve bestecisidir.

İlkokulu Taksim'de okudu. İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı. Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı. Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var. Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu.

Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

Etiketler: Nuray Hafiftaş, sanatçı, Türk Halk Müziği

 

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